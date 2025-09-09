Sérvia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 14h45 Ambas Inglaterra e Sérvia estão invictas na competição e não sofreram gols (Facebook/ @footballiceland) Sérvia x Inglaterra disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sérvia x Inglaterra ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias da Copa, venceu todas as 4 partidas que jogou, marcou 8 gols e não sofreu gols. Já a Sérvia é vice-líder do mesmo grupo, venceu 2 partidas, empatou 1, marcou 4 gols e também não teve sua defesa vazada. Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações Sérvia: Djordje Petrovic; Filip Kostic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic e Nikola Milenkovic; Sasa Lukic, Ivan Ilic e Aleksandar Katai; Andrija Zivkovic, Dusan Vlahovic e Luka Jovic (Aleksandar Mitrovic). Técnico: Dragan Stojkovic. Inglaterra: Jordan Pickford; Dan Burn, Reece James, Myles Lewis-Skelly e Marc Guéhi; Eberechi Eze e Elliot Anderson; Declan Rice, Marcus Rashford e Noni Madueke; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel. FICHA TÉCNICA Sérvia x Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45 