Sérvia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa

Sérvia x Inglaterra disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sérvia x Inglaterra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias da Copa, venceu todas as 4 partidas que jogou, marcou 8 gols e não sofreu gols.

Já a Sérvia é vice-líder do mesmo grupo, venceu 2 partidas, empatou 1, marcou 4 gols e também não teve sua defesa vazada.

Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações

Sérvia: Djordje Petrovic; Filip Kostic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic e Nikola Milenkovic; Sasa Lukic, Ivan Ilic e Aleksandar Katai; Andrija Zivkovic, Dusan Vlahovic e Luka Jovic (Aleksandar Mitrovic). Técnico: Dragan Stojkovic.

Inglaterra: Jordan Pickford; Dan Burn, Reece James, Myles Lewis-Skelly e Marc Guéhi; Eberechi Eze e Elliot Anderson; Declan Rice, Marcus Rashford e Noni Madueke; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA

Sérvia x Inglaterra

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45