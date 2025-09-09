Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Sérvia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa

Sérvia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Ambas Inglaterra e Sérvia estão invictas na competição e não sofreram gols (Facebook/ @footballiceland)

Sérvia x Inglaterra disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Sérvia x Inglaterra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra lidera o Grupo K das eliminatórias da Copa, venceu todas as 4 partidas que jogou, marcou 8 gols e não sofreu gols.

Já a Sérvia é vice-líder do mesmo grupo, venceu 2 partidas, empatou 1, marcou 4 gols e também não teve sua defesa vazada.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

image França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa
França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

image Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa
Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações

Sérvia: Djordje Petrovic; Filip Kostic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic e Nikola Milenkovic; Sasa Lukic, Ivan Ilic e Aleksandar Katai; Andrija Zivkovic, Dusan Vlahovic e Luka Jovic (Aleksandar Mitrovic). Técnico: Dragan Stojkovic.

Inglaterra: Jordan Pickford; Dan Burn, Reece James, Myles Lewis-Skelly e Marc Guéhi; Eberechi Eze e Elliot Anderson; Declan Rice, Marcus Rashford e Noni Madueke; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA
Sérvia x Inglaterra
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia
Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Noruega

Moldávia

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Gabão x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa

Gabão e Costa do Marfim jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 15h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Chipre x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Chipre e Romênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPORTE

Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu

Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8

09.09.25 1h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

09.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 12h00

Futebol

Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção

Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado

09.09.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda