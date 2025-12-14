Crystal Palace x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Premier League Crystal Palace e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 14.12.25 10h00 Manchester City soma 5 pontos a mais que o Crystal palace (X/ @ManCity) Crystal Palace x Manchester City disputam hoje, domingo (14/12), a 15° rodada da Premier League. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Crystal Palace x City ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O City é o vice-líder da Premier League e acumula 10 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 35 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Crystal Palace ocupa a 5° posição com 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Crystal Palace x City: prováveis escalações Crystal: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi; Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Yeremy Pin, Eddie Nketiah e Jean Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner. City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Phil Foden, Nico González e Bernardo Silva; Rayan Cherki, Jeremy Doku e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola. FICHA TÉCNICA Crystal Palace x Manchester City Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Crystal Palace Manchester City Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 Copa do Brasil Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 18h00 Copa do Brasil Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil Corinthians e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 17h00 Campeonato Espanhol Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30