Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Corinthians x Bahia disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Bahia passou por vitórias de 4 a 2 sobre o Jequié, de 3 a 0 contra o Bahia de Feira de Santana e Galícia, de 5 a 1 sobre o Barcelona-BA e de 1 a 0 contra o Vitória.

Já o Corinthians goleou o Ponte Preta por 3 a 0, foi goleado pelo RB Bragantino por esse mesmo placar, empatou com o São Paulo e o Santos por 1 a 1 e venceu o Velo Clube por 1 a 0.

Corinthians x Bahia: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo (André), Matheus Pereira (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 20h