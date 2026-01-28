Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Brasileirão Atlético MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 28.01.26 18h00 Em seus últimos jogos, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 e o Atlético superou o Cruzeiro por 2 a 1 (Pedro Souza/ Atlético) Atlético MG x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético (MG) x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Palmeiras passou por três vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa, o Santos e o Mirassol; por uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino; e por uma vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo. Já o Atlético Mineiro registrou três empates de 1 a 1 com o Betim, o North e o América Mineiro; um empate sem gols com o Tombense e uma vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Coritiba x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Coritiba e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Brasileirão Internacional e Athletico PR jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Atlético x Palmeiras: prováveis escalações Atlético: Everson; Preciado (Natanael ou Igor Gomes), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG Palmeiras jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40