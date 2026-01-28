Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Brasileirão

Atlético MG x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético (MG) x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Palmeiras passou por três vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa, o Santos e o Mirassol; por uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino; e por uma vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo.

Já o Atlético Mineiro registrou três empates de 1 a 1 com o Betim, o North e o América Mineiro; um empate sem gols com o Tombense e uma vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro.

VEJA MAIS

Atlético x Palmeiras: prováveis escalações

Atlético: Everson; Preciado (Natanael ou Igor Gomes), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h