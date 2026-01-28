Coritiba x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Coritiba x RB Bragantino disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Coritiba passou por um empate de 2 a 2 com o Londrina, uma vitória de 1 a 0 sobre o Maringá, outra vitória desse mesmo placar contra o Athletico-PR, uma derrota de 1 a 0 para o São Joseense e um empate de 1 a 1 com o Cascavel.

Já o Red Bull Bragantino registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Noroeste, outra de 3 a 0 contra o Corinthians, uma terceira de 5 a 0 sobre o Botafogo SP e dois empates sem gols com o Mirassol e com o Santos.

Coritiba x Bragantino: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h