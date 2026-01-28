Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Brasileirão

Internacional x Athletico PR disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Athletico-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Internacional venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1, goleou o Monsoon por 4 a 0, perdeu para o Ypiranga por 2 a 1, venceu o Inter SM por 2 a 0 e superou o Grêmio por 4 a 2.

Já o Athletico passou por um empate de 1 a 1 com o Cianorte, uma vitória de 2 a 0 sobre o Operário-PR, uma derrota de 1 a 0 para o Coritiba, outra de 2 a 1 para o Azuriz e uma vitória de 4 a 1 sobre o Galo Maringá.

Inter x Athletico PR: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre (Terán) e Arthur Dias; Mendoza, Portilla, Jadson, Zapelli e Esquivel (Léo Derik); Julimar e Viveros (Leozinho). Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h