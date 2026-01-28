Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 14h30, Al Ahli e Al Ettifaq jogarão pelo Campeonato Saudita (X/ @Ettifaq)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (28/01), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita e Champions League.

Às 17h, Benfica jogará contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Já às 19h, o Vitória enfrentará o Remo pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Atlético-MG x Palmeiras - 19h - SporTV e Premiere
  2. Internacional x Athletico-PR - 19h - Premiere
  3. Coritiba x Bragantino - 19h - Premiere
  4. Vitória x Remo - 19h - Premiere
  5. Fluminense x Grêmio - 19h30 - Premiere
  6. Corinthians x Bahia - 20h - Premiere
  7. Chapecoense x Santos - 20h - Premiere
  8. São Paulo x Flamengo - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere

Campeonato Saudita

  1. Al Najma x Al Riyadh - 12h20 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ahli x Al Ettifaq - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Feiha x Al Khaleej - 14h30 - Sem informações

Champions League

  1. Benfica x Real Madrid - 17h - TNT e HBO Max
  2. Paris Saint-Germain x Newcastle - 17h - Space e HBO Max
  3. Liverpool x Qarabag - 17h - HBO Max
  4. Pafos x Slavia Praga - 17h - HBO Max
  5. Manchester City x Galatasaray - 17h - HBO Max
  6. Borussia Dortmund x Inter de Milão - 17h - HBO Max
  7. Barcelona x Copenhague - 17h - HBO Max
  8. Arsenal x Kairat - 17h - HBO Max
  9. Leverkusen x Villarreal - 17h - HBO Max
  10. Atlético Madrid x Bodo Glimt - 17h - HBO Max
  11. Eintracht Frankfurt x Tottenham - 17h - HBO Max
  12. Club Brugge x Olympique de Marselha - 17h - HBO Max
  13. PSV x Bayern de Munique - 17h - HBO Max
  14. Monaco x Juventus - 17h - HBO Max
  15. Union SG x Atalanta - 17h - HBO Max
  16. Athletic Bilbao x Sporting - 17h - HBO Max
  17. Ajax x Olympiacos - 17h - HBO Max
  18. Napoli x Chelsea - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Remo; veja o horário

O jogo entre Vitória x Remo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Bahia; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Ahli x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

TNT

  1. 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

  1. 19h - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League
  2. 17h - Paris Saint-Germain x Newcastle - Champions League
  3. 17h - Liverpool x Qarabag - Champions League
  4. 17h - Pafos x Slavia Praga - Champions League
  5. 17h - Manchester City x Galatasaray - Champions League
  6. 17h - Borussia Dortmund x Inter de Milão - Champions League
  7. 17h - Barcelona x Copenhague - Champions League
  8. 17h - Arsenal x Kairat - Champions League
  9. 17h - Leverkusen x Villarreal - Champions League
  10. 17h - Atlético Madrid x Bodo Glimt - Champions League
  11. 17h - Eintracht Frankfurt x Tottenham - Champions League
  12. 17h - Club Brugge x Olympique de Marselha - Champions League
  13. 17h - PSV x Bayern de Munique - Champions League
  14. 17h - Monaco x Juventus - Champions League
  15. 17h - Union SG x Atalanta - Champions League
  16. 17h - Athletic Bilbao x Sporting - Champions League
  17. 17h - Ajax x Olympiacos - Champions League
  18. 17h - Napoli x Chelsea - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão
  2. 19h - Internacional x Athletico-PR - Brasileirão
  3. 19h - Coritiba x Bragantino - Brasileirão
  4. 19h - Vitória x Remo - Brasileirão
  5. 19h30 - Fluminense x Grêmio - Brasileirão
  6. 20h - Corinthians x Bahia - Brasileirão
  7. 20h - Chapecoense x Santos - Brasileirão
  8. 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

