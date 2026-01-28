Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (28/01), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita e Champions League.

Às 17h, Benfica jogará contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Já às 19h, o Vitória enfrentará o Remo pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Atlético-MG x Palmeiras - 19h - SporTV e Premiere Internacional x Athletico-PR - 19h - Premiere Coritiba x Bragantino - 19h - Premiere Vitória x Remo - 19h - Premiere Fluminense x Grêmio - 19h30 - Premiere Corinthians x Bahia - 20h - Premiere Chapecoense x Santos - 20h - Premiere São Paulo x Flamengo - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Riyadh - 12h20 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Ettifaq - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Al Khaleej - 14h30 - Sem informações

Champions League

Benfica x Real Madrid - 17h - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Newcastle - 17h - Space e HBO Max Liverpool x Qarabag - 17h - HBO Max Pafos x Slavia Praga - 17h - HBO Max Manchester City x Galatasaray - 17h - HBO Max Borussia Dortmund x Inter de Milão - 17h - HBO Max Barcelona x Copenhague - 17h - HBO Max Arsenal x Kairat - 17h - HBO Max Leverkusen x Villarreal - 17h - HBO Max Atlético Madrid x Bodo Glimt - 17h - HBO Max Eintracht Frankfurt x Tottenham - 17h - HBO Max Club Brugge x Olympique de Marselha - 17h - HBO Max PSV x Bayern de Munique - 17h - HBO Max Monaco x Juventus - 17h - HBO Max Union SG x Atalanta - 17h - HBO Max Athletic Bilbao x Sporting - 17h - HBO Max Ajax x Olympiacos - 17h - HBO Max Napoli x Chelsea - 17h - HBO Max

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

14h30 - Al Ahli x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

TNT

17h - Benfica x Real Madrid - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

19h - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

17h - Benfica x Real Madrid - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Newcastle - Champions League 17h - Liverpool x Qarabag - Champions League 17h - Pafos x Slavia Praga - Champions League 17h - Manchester City x Galatasaray - Champions League 17h - Borussia Dortmund x Inter de Milão - Champions League 17h - Barcelona x Copenhague - Champions League 17h - Arsenal x Kairat - Champions League 17h - Leverkusen x Villarreal - Champions League 17h - Atlético Madrid x Bodo Glimt - Champions League 17h - Eintracht Frankfurt x Tottenham - Champions League 17h - Club Brugge x Olympique de Marselha - Champions League 17h - PSV x Bayern de Munique - Champions League 17h - Monaco x Juventus - Champions League 17h - Union SG x Atalanta - Champions League 17h - Athletic Bilbao x Sporting - Champions League 17h - Ajax x Olympiacos - Champions League 17h - Napoli x Chelsea - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

19h - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão 19h - Internacional x Athletico-PR - Brasileirão 19h - Coritiba x Bragantino - Brasileirão 19h - Vitória x Remo - Brasileirão 19h30 - Fluminense x Grêmio - Brasileirão 20h - Corinthians x Bahia - Brasileirão 20h - Chapecoense x Santos - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.