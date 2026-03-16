Sem Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para amistosos diante da França e Croácia; veja a lista Carlo Ancelotti realizou a convocação dos últimos testes da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo O Liberal 16.03.26 15h53 Carlo Ancelotti mais uma vez deixou Neymar de fora da convocação (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta segunda-feira (16) os jogadores que irão disputar os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A lista conta com 26 atletas e não inclui o atacante Neymar, atualmente no Santos. Esta é mais uma convocação em que o camisa 10 fica fora da relação de jogadores escolhidos pelo treinador italiano. A equipe brasileira se prepara para os compromissos finais antes do início do Mundial. A convocação reúne atletas que atuam no futebol brasileiro e também em clubes do exterior, com nomes experientes e jovens que vêm sendo observados pela comissão técnica. Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira A relação divulgada por Ancelotti inclui jogadores divididos por posição. Confira os nomes convocados: Goleiros Alisson (Liverpool) Bento (Al-Nassr) Ederson (Fenerbahçe) Defensores Alex Sandro (Flamengo) Bremer (Juventus) Danilo (Flamengo) Douglas Santos (Zenit) Gabriel Magalhães (Arsenal) Ibañez (Al-Ahly) Léo Pereira (Flamengo) Marquinhos (PSG) Wesley (Roma) Meias Andrey Santos (Chelsea) Casemiro (Manchester United) Danilo (Botafogo) Fabinho (Al-Ittihad) Gabriel Sara (Galatasaray) Atacantes Endrick (Lyon) Gabriel Martinelli (Arsenal) Igor Thiago (Brentford) Luiz Henrique (Zenit) Matheus Cunha (Manchester United) Raphinha (Barcelona) Rayan (Bournemouth) Vini Jr. (Real Madrid) João Pedro (Chelsea) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Brentford x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/03) pela Premier League Brentford e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.03.26 16h00 Campeonato Espanhol Rayo Vallecano x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/03) por La Liga Rayo Vallecano e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.03.26 16h00 ÚLTIMOS TESTES Sem Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para amistosos diante da França e Croácia; veja a lista Carlo Ancelotti realizou a convocação dos últimos testes da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo 16.03.26 15h53 Série A italiana Cremonese x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/03) pelo Campeonato Italiano Cremonese e Fiorentina jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07