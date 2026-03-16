Sem Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para amistosos diante da França e Croácia; veja a lista

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta segunda-feira (16) os jogadores que irão disputar os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A lista conta com 26 atletas e não inclui o atacante Neymar, atualmente no Santos.

Esta é mais uma convocação em que o camisa 10 fica fora da relação de jogadores escolhidos pelo treinador italiano. A equipe brasileira se prepara para os compromissos finais antes do início do Mundial.

A convocação reúne atletas que atuam no futebol brasileiro e também em clubes do exterior, com nomes experientes e jovens que vêm sendo observados pela comissão técnica.

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

A relação divulgada por Ancelotti inclui jogadores divididos por posição. Confira os nomes convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahly)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meias

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vini Jr. (Real Madrid)

João Pedro (Chelsea)