Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Benfica x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica é o 29° colocado da Champions League e acumula um total de 2 vitórias, 5 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Real Madrid está em 3° lugar na competição e soma apenas 5 vitórias, 2 derrotas, 19 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Benfica x Real Madrid: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Otamendi e Samuel Dahl; Leandro Barreiro e Fredrik Aursnes; Prestianni, Georgiy Sudakov e Schjelderup; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Ardar Güler; Vinicius Júnior, Franco Mastantuono e Kylian Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h