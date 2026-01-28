PSG x Newcastle: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pela Champions League

Paris Saint-Germain x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos PSG e Newcastle acumulam 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas pela Champions League.

O PSG marcou 20 gols e sofreu 10 desses. Já Newcastle marcou 16 gols e teve sua defesa vazada 6 vezes.

VEJA MAIS

PSG x Newcastle: prováveis escalações

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Ibrahim Mbaye; Dessiré Doue, Kvaratskhelia (Bradley Barcola) e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joelinton (Ramsey), Lewis Miley (Bruno Guimarães) e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Gordon e Yoane Wissa (Woltemade). Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Newcastle

Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h