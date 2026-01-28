PSG x Newcastle: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pela Champions League Paris Saint-Germain e Newcastle jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 28.01.26 16h00 PSG e Newcastle somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas pela Liga dos Campeões (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Newcastle ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos PSG e Newcastle acumulam 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas pela Champions League. O PSG marcou 20 gols e sofreu 10 desses. Já Newcastle marcou 16 gols e teve sua defesa vazada 6 vezes. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Liverpool x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Liverpool e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje PSG x Newcastle: prováveis escalações PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Ibrahim Mbaye; Dessiré Doue, Kvaratskhelia (Bradley Barcola) e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique. Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joelinton (Ramsey), Lewis Miley (Bruno Guimarães) e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Gordon e Yoane Wissa (Woltemade). Técnico: Eddie Howe. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Newcastle Champions League Local: Parc des Princes, em Paris, França Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave newcastle Paris Saint-Germain PSG jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40