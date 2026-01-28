Liverpool x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Liverpool x Qarabag disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool é o 4° colocado da Champions League e acumula um total de 5 vitórias, 2 derrotas, 14 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Qarabag ocupa a 18° posição da competição e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos.

VEJA MAIS

Liverpool x Qarabag: prováveis escalações

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Mohamed Salah e Hugo Ekitilké. Técnico: Arne Slot.

Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina e Elvin Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir e Joni Montiel; Camilo Durán. Técnico: Gurban Gurbanov.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Qarabag

Champions League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h