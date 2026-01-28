Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Fluminense x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Grêmio passou por uma vitória de 4 a 0 sobre o Avenida, uma derrota de 1 a 0 para o São José, uma vitória de 5 a 0 sobre o São Luiz, outra de 2 a 0 contra o Guarany e uma derrota de 4 a 2 para o Internacional.

Já o Fluminense registrou uma vitória sobre o Vasco por 1 a 0, outra de 2 a 1 contra o Madureira, uma derrota de 1 a 0 para o Boavista, uma vitória de 3 a 2 contra o Nova Iguaçu e uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo.

Fluminense x Grêmio: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho, Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h30