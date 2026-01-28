Vitória x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Vitória e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 28.01.26 18h00 Em seus últimos jogos, o Remo venceu o Bragantino-PA por 2 a 1 e o Vitória perdeu para o Bahia por 1 a 0 (Samara Miranda/ Ascom Remo) Vitória x Remo disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória-BA x Remo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Remo registrou dois empates de 1 a 1 com a Chapecoense e o Novorizontino, uma derrota de 3 a 1 para o Avaí, uma vitória desse mesmo placar sobre o Goiás e uma vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino-PA. Já o Vitória-BA passou por dois empates sem gols com o Atlético-BA e o Jacuipense, por outro empate de 1 a 1 com o Porto SC, por uma vitória de 4 a 0 sobre o Juazeirense e por uma derrota de 1 a 0 para o Bahia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Brasileirão Atlético MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Brasileirão Internacional e Athletico PR jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vitória BA x Remo: prováveis escalações Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Aitor, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. Remo: Marcelo Rangel; João Lucas (Marcelinho), Kayky, Marllon, Jorge; Zé Ricardo, Patrick e Patrick de Paula; Yago Pikachu (Jaderson), Alef Manga e João Pedro (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osório. FICHA TÉCNICA Vitória (BA) x Remo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vitória-ba clube do remo jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PARAZÃO Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual 31.01.26 7h28 É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 Futebol Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão 30.01.26 19h39 LEÃO Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube 30.01.26 18h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40