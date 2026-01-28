Vitória x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Vitória x Remo disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória-BA x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Remo registrou dois empates de 1 a 1 com a Chapecoense e o Novorizontino, uma derrota de 3 a 1 para o Avaí, uma vitória desse mesmo placar sobre o Goiás e uma vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino-PA.

Já o Vitória-BA passou por dois empates sem gols com o Atlético-BA e o Jacuipense, por outro empate de 1 a 1 com o Porto SC, por uma vitória de 4 a 0 sobre o Juazeirense e por uma derrota de 1 a 0 para o Bahia.

Vitória BA x Remo: prováveis escalações

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Aitor, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas (Marcelinho), Kayky, Marllon, Jorge; Zé Ricardo, Patrick e Patrick de Paula; Yago Pikachu (Jaderson), Alef Manga e João Pedro (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osório.

FICHA TÉCNICA

Vitória (BA) x Remo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h