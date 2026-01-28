Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Vitória x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Vitória e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Remo venceu o Bragantino-PA por 2 a 1 e o Vitória perdeu para o Bahia por 1 a 0 (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Vitória x Remo disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vitória-BA x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Remo registrou dois empates de 1 a 1 com a Chapecoense e o Novorizontino, uma derrota de 3 a 1 para o Avaí, uma vitória desse mesmo placar sobre o Goiás e uma vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino-PA.

Já o Vitória-BA passou por dois empates sem gols com o Atlético-BA e o Jacuipense, por outro empate de 1 a 1 com o Porto SC, por uma vitória de 4 a 0 sobre o Juazeirense e por uma derrota de 1 a 0 para o Bahia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Brasileirão
Atlético MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Brasileirão
Internacional e Athletico PR jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Vitória BA x Remo: prováveis escalações

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Aitor, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas (Marcelinho), Kayky, Marllon, Jorge; Zé Ricardo, Patrick e Patrick de Paula; Yago Pikachu (Jaderson), Alef Manga e João Pedro (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osório.

FICHA TÉCNICA
Vitória (BA) x Remo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vitória-ba

clube do remo

jogos de hoje

Brasileirão 2026

campeonato brasileiro

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

PARAZÃO

Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco

Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual

31.01.26 7h28

É DO LEÃO

Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo

Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada

30.01.26 21h56

Futebol

Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição

Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão

30.01.26 19h39

LEÃO

Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira

Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube

30.01.26 18h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É DO LEÃO

Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo

Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada

30.01.26 21h56

DESPEDIDA

Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente

Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

29.01.26 20h22

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda