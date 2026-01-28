São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

São Paulo x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, uma derrota de 2 a 1 para o Bangu, outra derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda, uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco e outra derrota de 2 a 1 para o Fluminense.

Já o São Paulo perdeu para o Mirassol por 3 a 0, venceu o São Bernardo por 1 a 0, empatou com o Corinthians por 1 a 1, perdeu para a Portuguesa-SP por 3 a 2 e perdeu para o Palmeiras por 3 a 1.

São Paulo x Flamengo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Ferreira (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 21h30