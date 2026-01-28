São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 28.01.26 18h30 Em seus últimos jogos, o Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e o São Paulo perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 (Leonardo Brasil/ Fluminense FC) São Paulo x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, uma derrota de 2 a 1 para o Bangu, outra derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda, uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco e outra derrota de 2 a 1 para o Fluminense. Já o São Paulo perdeu para o Mirassol por 3 a 0, venceu o São Bernardo por 1 a 0, empatou com o Corinthians por 1 a 1, perdeu para a Portuguesa-SP por 3 a 2 e perdeu para o Palmeiras por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Brasileirão Atlético MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Flamengo: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Ferreira (Luciano). Técnico: Hernán Crespo. Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA São Paulo x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave São Paulo flamengo jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40