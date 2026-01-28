Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Chapecoense e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 28.01.26 19h00 Em seus últimos jogos, a Chapecoense goleou o Joinville por 6 a 0 e o Santos empatou sem gols com o Corinthians (Flickr/ Santos FC) Chapecoense x Santos disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Santos passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino, uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, dois empates de 1 a 1 com o Guarani e o Corinthians e um empate sem gols com o RB Bragantino. Já a Chapecoense registrou uma derrota de 2 a 0 para o Camboriú, uma vitória de 2 a 1 sobre o Concórdia, uma vitória de 1 a 0 sobre o Marcílio Dias, um empate de 1 a 1 com o Avaí e uma vitória de 6 a 0 sobre o Joinville. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pelo Brasileirão Atlético MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Chapecoense x Santos: prováveis escalações Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Italo (Bolasie). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (João Basso), Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave santos chapecoense Brasileirão 2026 campeonato brasileiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40