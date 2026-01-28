Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Chapecoense x Santos disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Santos passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino, uma derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, dois empates de 1 a 1 com o Guarani e o Corinthians e um empate sem gols com o RB Bragantino.

Já a Chapecoense registrou uma derrota de 2 a 0 para o Camboriú, uma vitória de 2 a 1 sobre o Concórdia, uma vitória de 1 a 0 sobre o Marcílio Dias, um empate de 1 a 1 com o Avaí e uma vitória de 6 a 0 sobre o Joinville.

Chapecoense x Santos: prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Italo (Bolasie). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (João Basso), Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 20h