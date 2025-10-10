Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

França x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa

França e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A França vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a Islândia (X/ @equipedefrance)

França x Azerbaijão disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir França x Azerbaijão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias, a França venceu a Ucrânia por 2 a 0 e superou a Islândia por 2 a 1.

Já o Azerbaijão passou por uma derrota de 5 a 0 para a Islândia e um empate de 1 a 1 com a Ucrânia.

França x Azerbaijão: prováveis escalações

França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Manu Koné, Adrien Rabiot e Michael Olise; Kingsley Coman, Kylian Mbappé e Jugo Ekitiké. Técnico: Didier Deschamps.

Azerbaijão: Sharudin Mahammadaliyev; Dashdamirov, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk e Qismat Aliyev; Abdulakh Khaybulaev, Emin Makhmudov e Anatoliy Nuriiev; Mahir Emreli e Renat Dadashov. Técnico: Ayxan Abbasov.

FICHA TÉCNICA
França x Azerbaijão
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Parc des Princes, em Paris, França
Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45

Futebol
