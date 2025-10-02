Capa Jornal Amazônia
Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O São Paulo soma 14 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (Rubens Chiri/ SPFC)

Fortaleza x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Fortaleza x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 24 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o São Paulo ocupa a 8° posição com 9 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas rodadas passadas.

Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo.

São Paulo: Rafael; Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA
Fortaleza x São Paulo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 19h30

Palavras-chave

Brasileirão 2025

Fortaleza

São Paulo

jogos de hoje
Futebol
