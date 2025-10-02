Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.10.25 18h00 O São Paulo soma 14 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (Rubens Chiri/ SPFC) Fortaleza x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fortaleza x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 24 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o São Paulo ocupa a 8° posição com 9 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas rodadas passadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo. São Paulo: Rafael; Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Fortaleza x São Paulo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Fortaleza São Paulo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Copa Argentina Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.10.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35