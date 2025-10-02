Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 02.10.25 17h00 River Plate soma 7 pontos a mais que o Racing na segunda fase da Série A Argentina (X/ @RacingClub) Racing Club x River Plate disputam hoje, quinta-feira (02/10), as quartas de final da Copa Argentina 2025. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x River Plate ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Racing é o 12° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma nesse 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos. Já o River Plate está em 3° lugar no Grupo B da competição e acumula um total de 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Racing x River Plate: prováveis escalações Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Colombo, Rojas; Sosa, Almendra, Zaracho; Conechny, Solari e Martínez. Técnico: Gustavo Costas. River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Quintero, Galoppo; Salas e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Racing Club x River Plate Copa da Argentina 2025 Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Club River Plate jogos de hoje Copa Argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Argentina Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.10.25 17h00 Europa League Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa Feyenoord e Aston Villa jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 Europa League Porto x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa Porto e Estrela Vermelha jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 Europa League Basileia x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Basel e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35