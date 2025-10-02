Capa Jornal Amazônia
Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina

Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

River Plate soma 7 pontos a mais que o Racing na segunda fase da Série A Argentina (X/ @RacingClub)

Racing Club x River Plate disputam hoje, quinta-feira (02/10), as quartas de final da Copa Argentina 2025. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x River Plate ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing é o 12° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma nesse 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o River Plate está em 3° lugar no Grupo B da competição e acumula um total de 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos.

Racing x River Plate: prováveis escalações

Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Colombo, Rojas; Sosa, Almendra, Zaracho; Conechny, Solari e Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Quintero, Galoppo; Salas e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA
Racing Club x River Plate
Copa da Argentina 2025
Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina
Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 18h

