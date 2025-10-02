Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Flamengo e Cruzeiro jogarão pelo Brasileirão às 20h30 (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (02/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato BrasileiroLiga Europa Liga Conferência.

Às 19h, o Fortaleza jogará contra o São Paulo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Vitória x Ceará - 19h - Premiere
  2. Fortaleza x São Paulo - 19h30 - Premiere
  3. Flamengo x Cruzeiro - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Paysandu x Cuiabá - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Vila Nova x Criciúma - 21h30 - Disney+

Liga Conferência - Conference League

  1. Dínamo de Kiev x Crystal Palace - 13h45 - Sem informações
  2. Lech Poznan x Rapid Wien - 13h45 - Sem informações
  3. Rayo Vallecano x Shkëndija - 13h45 - Sem informações
  4. Omonoia x Mainz - 13h45 - Sem informações
  5. Jagiellonia x Hamrun Spartans - 13h45 - Sem informações
  6. Zrinjski x Lincoln Red Imps - 13h45 - Sem informações
  7. KuPS x Drita - 13h45 - Sem informações
  8. Lausanne x Breidablik - 13h45 - Sem informações
  9. Noah x Rijeka - 13h45 - Sem informações
  10. Fiorentina x Sigma - 16h - Sem informações
  11. Slovan Bratislava x Strasbourg - 16h - Sem informações
  12. Légia Varsóvia x Samsunspor - 16h - Sem informações
  13. Sparta Praga x Shamrock Rovers - 16h - Sem informações
  14. Celje x AEK Atenas - 16h - Sem informações
  15. Aberdeen x Shakhtar Donetsk - 16h - Sem informações
  16. Raków x Universitatea Craiova - 16h - Sem informações
  17. AEK Larnaca x AZ Alkmaar - 16h - Sem informações
  18. Shelbourne x Häcken - 16h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. Fenerbahçe x Nice - 13h45 - Sem informações
  2. Viktoria Plzen x Malmö - 13h45 - Sem informações
  3. Celtic x Braga - 13h45 - Sem informações
  4. FCSB x Young Boys - 13h45 - Sem informações
  5. Bologna x Freiburg - 13h45 - Sem informações
  6. Panathinaikos x Go Ahead Eagles - 13h45 - Sem informações
  7. Brann x Utrecht - 13h45 - Sem informações
  8. Roma x LOSC - 13h45 - Amazon Prime e CazéTV
  9. Ludogorets x Betis - 13h45 - Amazon Prime e CazéTV
  10. Porto x Estrela Vermelha - 16h - Amazon Prime e CazéTV
  11. Feyenoord x Aston Villa - 16h - Amazon Prime e CazéTV
  12. Lyon x Salzburg - 16h - Sem informações
  13. Maccabi Tel-Aviv x Dínamo Zagreb - 16h - Sem informações
  14. Basel x Stuttgart - 16h - Sem informações
  15. Nottingham Forest x Midtjylland - 16h - Sem informações
  16. Sturm Graz x Rangers - 16h - Sem informações
  17. Celta x PAOK - 16h - Sem informações
  18. Genk x Ferencváros - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Vitória e Ceará; veja o horário

O jogo entre Vitória x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Paysandu e Cuiabá; veja o horário

O jogo entre Paysandu x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 19h - Paysandu x Cuiabá - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 20h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 19h - Paysandu x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  2. 21h30 - Vila Nova x Criciúma - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h - Vitória x Ceará - Brasileirão
  2. 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Brasileirão
  3. 20h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
