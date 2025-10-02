Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 02.10.25 7h00 Flamengo e Cruzeiro jogarão pelo Brasileirão às 20h30 (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (02/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência. Às 19h, o Fortaleza jogará contra o São Paulo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Vitória x Ceará - 19h - Premiere Fortaleza x São Paulo - 19h30 - Premiere Flamengo x Cruzeiro - 20h30 - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Cuiabá - 19h - ESPN 4 e Disney+ Vila Nova x Criciúma - 21h30 - Disney+ Liga Conferência - Conference League Dínamo de Kiev x Crystal Palace - 13h45 - Sem informações Lech Poznan x Rapid Wien - 13h45 - Sem informações Rayo Vallecano x Shkëndija - 13h45 - Sem informações Omonoia x Mainz - 13h45 - Sem informações Jagiellonia x Hamrun Spartans - 13h45 - Sem informações Zrinjski x Lincoln Red Imps - 13h45 - Sem informações KuPS x Drita - 13h45 - Sem informações Lausanne x Breidablik - 13h45 - Sem informações Noah x Rijeka - 13h45 - Sem informações Fiorentina x Sigma - 16h - Sem informações Slovan Bratislava x Strasbourg - 16h - Sem informações Légia Varsóvia x Samsunspor - 16h - Sem informações Sparta Praga x Shamrock Rovers - 16h - Sem informações Celje x AEK Atenas - 16h - Sem informações Aberdeen x Shakhtar Donetsk - 16h - Sem informações Raków x Universitatea Craiova - 16h - Sem informações AEK Larnaca x AZ Alkmaar - 16h - Sem informações Shelbourne x Häcken - 16h - Sem informações Liga Europa - Europa League Fenerbahçe x Nice - 13h45 - Sem informações Viktoria Plzen x Malmö - 13h45 - Sem informações Celtic x Braga - 13h45 - Sem informações FCSB x Young Boys - 13h45 - Sem informações Bologna x Freiburg - 13h45 - Sem informações Panathinaikos x Go Ahead Eagles - 13h45 - Sem informações Brann x Utrecht - 13h45 - Sem informações Roma x LOSC - 13h45 - Amazon Prime e CazéTV Ludogorets x Betis - 13h45 - Amazon Prime e CazéTV Porto x Estrela Vermelha - 16h - Amazon Prime e CazéTV Feyenoord x Aston Villa - 16h - Amazon Prime e CazéTV Lyon x Salzburg - 16h - Sem informações Maccabi Tel-Aviv x Dínamo Zagreb - 16h - Sem informações Basel x Stuttgart - 16h - Sem informações Nottingham Forest x Midtjylland - 16h - Sem informações Sturm Graz x Rangers - 16h - Sem informações Celta x PAOK - 16h - Sem informações Genk x Ferencváros - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Vitória e Ceará; veja o horário O jogo entre Vitória x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Fortaleza e São Paulo; veja o horário O jogo entre Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Flamengo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30. Onde assistir ao jogo de Paysandu e Cuiabá; veja o horário O jogo entre Paysandu x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - Paysandu x Cuiabá - Série B do Brasileirão SporTV 20h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 19h - Paysandu x Cuiabá - Série B do Brasileirão 21h30 - Vila Nova x Criciúma - Série B do Brasileirão Premiere 19h - Vitória x Ceará - Brasileirão 19h30 - Fortaleza x São Paulo - Brasileirão 20h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 