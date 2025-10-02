Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.10.25 18h00 O Ceará já soma 9 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Victor Ferreira/ EC Vitória) Vitória x Ceará disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Vitória está em 18° lugar no Brasileirão com 4 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 20 gols marcados e 38 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Ceará ocupa a 11° posição e soma 8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 23 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Vitória x Ceará: prováveis escalações Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Vitória x Ceará Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vitória-ba Ceará jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Copa Argentina Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.10.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35