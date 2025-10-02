Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Vitória x Ceará disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vitória está em 18° lugar no Brasileirão com 4 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 20 gols marcados e 38 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Ceará ocupa a 11° posição e soma 8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 23 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Vitória x Ceará: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 19h