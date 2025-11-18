Capa Jornal Amazônia
Ex-atacante Jô é preso novamente por dívida de pensão no Rio de Janeiro

Em junho, o ex-atacante foi preso em São Paulo e passou uma semana detido pelo não pagamento da pensão de outro filho

O Liberal

O ex-atacante Jô, com passagens marcantes por Manchester City, Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, foi detido nesta terça-feira (18) na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após nova determinação judicial relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia. A ordem de prisão foi expedida pela 1ª Vara de Família de Jacarepaguá, que acatou a denúncia da mãe de um de seus filhos, comprovando que há 12 meses não havia repasses do valor fixado pela Justiça.

Segundo informações do processo, o acúmulo da dívida motivou o mandado que levou à detenção do ex-jogador ainda na orla da Barra da Tijuca. Ele deve permanecer à disposição da Justiça até que haja acordo ou quitação dos valores pendentes.

Esta não é a primeira vez que Jô enfrenta problemas do tipo. Em junho, o ex-atacante foi preso em São Paulo e passou uma semana detido pelo não pagamento da pensão de outro filho. Ao longo de 2024, ele já havia sido alvo de outras duas detenções pelo mesmo motivo, somando agora quatro episódios de prisão relacionados a dívidas de pensão alimentícia no ano.

A defesa do ex-jogador ainda não se manifestou sobre o caso mais recente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
