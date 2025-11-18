Ex-atacante Jô é preso novamente por dívida de pensão no Rio de Janeiro Em junho, o ex-atacante foi preso em São Paulo e passou uma semana detido pelo não pagamento da pensão de outro filho O Liberal 18.11.25 21h49 O ex-atacante Jô, com passagens marcantes por Manchester City, Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, foi detido nesta terça-feira (18) na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após nova determinação judicial relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia. A ordem de prisão foi expedida pela 1ª Vara de Família de Jacarepaguá, que acatou a denúncia da mãe de um de seus filhos, comprovando que há 12 meses não havia repasses do valor fixado pela Justiça. VEJA MAIS Ex-atacante do Corinthians é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia; veja Em 2024, Jô também foi preso por não pagar pensão alimentícia, momentos antes de entrar em campo em uma partida entre Amazonas e Ponte Preta Após ser preso por falta de pagamento de pensão, ex-atacante do Corinthians é solto Jô afirmou que a prisão ocorreu por conta de um erro "sistêmico". Segundo informações do processo, o acúmulo da dívida motivou o mandado que levou à detenção do ex-jogador ainda na orla da Barra da Tijuca. Ele deve permanecer à disposição da Justiça até que haja acordo ou quitação dos valores pendentes. Esta não é a primeira vez que Jô enfrenta problemas do tipo. Em junho, o ex-atacante foi preso em São Paulo e passou uma semana detido pelo não pagamento da pensão de outro filho. Ao longo de 2024, ele já havia sido alvo de outras duas detenções pelo mesmo motivo, somando agora quatro episódios de prisão relacionados a dívidas de pensão alimentícia no ano. A defesa do ex-jogador ainda não se manifestou sobre o caso mais recente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19