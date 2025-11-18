Belarus x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelas eliminatórias da Copa

Bielorrússia x Grécia disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), na ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Belarus x Grécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Belarus está na lanterna do Grupo C, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já a Grécia é vice-laterna do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos.

A Grécia goleou Belarus por 5 a 1 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Bielorrússia x Grécia: prováveis escalações

Belarus: Sem informações.

Grécia: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Belarus x Grécia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45