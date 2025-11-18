Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/11) pelo Brasilerão

Botafogo x Sport Recife disputam hoje, terça-feira (18/11), uma partida atrasada pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo é o 6° colocado do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 44 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Sport está na lanterna da competição com 2 vitórias, 11 empates, 20 derrotas, 25 gols marcados e 60 gols sofridos. A equipe está numa sequência de 6 derrotas pela competição.

Botafogo x Sport Recife: prováveis escalações

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Sport Recife: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 20h30