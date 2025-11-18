Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/11) pelo Brasilerão Botafogo e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 18.11.25 19h30 O Botafogo soma 35 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (Vítor Silva/ Botafogo) Botafogo x Sport Recife disputam hoje, terça-feira (18/11), uma partida atrasada pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Sport Recife ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo é o 6° colocado do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 44 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Sport está na lanterna da competição com 2 vitórias, 11 empates, 20 derrotas, 25 gols marcados e 60 gols sofridos. A equipe está numa sequência de 6 derrotas pela competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Vélez Sarsfield x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelo Argentino Vélez Sarsfield e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Botafogo x Sport Recife: prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti. Sport Recife: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena. FICHA TÉCNICA Botafogo x Sport Recife Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Botafogo Sport Recife jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19