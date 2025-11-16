Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vélez Sarsfield x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelo Argentino

Vélez Sarsfield e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Vélez Sarsfield soma 4 pontos a mais que o River Plate (X/ @Libertadores)

Vélez Sarsfield x River Plate disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vélez Sarsfield x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O River Plate é o 6° colocado do Grupo B da segunda fase e acumula 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 20 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Vélez Sarsfield ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Vélez Sarsfield x River Plate: prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Sem informações.

River Plate: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Vélez Sarsfield x River Plate
Campeonato Argentino
Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 17h

