Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana

Fluminense x América de Cali disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x América ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Fluminense liderou o Grupo F e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o América de Cali permaneceu invicto no 2° lugar no Grupo C e acumulou um total de 1 vitória e 5 empates.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Fluminense pro 2 a 1.

Fluminense x América: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lima (Nonato); Serna, Everaldo, Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

América COL: Jorge Soto; Candelo, Tovar, Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí e Luis Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x América de Cali

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 21h30