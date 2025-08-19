Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.08.25 20h30 O Fluminense venceu a partida de ida contra América de Cali por 2 a 1 (X/ @SudamericanaBR) Fluminense x América de Cali disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x América ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Fluminense liderou o Grupo F e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o América de Cali permaneceu invicto no 2° lugar no Grupo C e acumulou um total de 1 vitória e 5 empates. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Fluminense pro 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Fluminense x América: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lima (Nonato); Serna, Everaldo, Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho. América COL: Jorge Soto; Candelo, Tovar, Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí e Luis Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi. FICHA TÉCNICA Fluminense x América de Cali Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Sudamericana 2025 fluminense América de Cali jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12