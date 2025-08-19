Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores

São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

São Paulo e Atlético Nacional empataram sem gols na partida de ida (X/ @Libertadores)

São Paulo x Atlético Nacional disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Atlético Nacional ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo liderou invicto o Grupo D e acumulou 4 vitórias e 2 empates.

Já o Atlético Nacional terminou em 2° lugar no Grupo F e somou um total de 3 vitórias e 3 derrotas.

A partida de ida entre São Paulo e Atlético Nacional terminou em empate sem gols.

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

São Paulo x Atlético Nacional: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Zapata e Hinestroza; Cardona, Moreno e Morelos. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Atlético Nacional
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 21h30

