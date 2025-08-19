Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores

Racing Club x Peñarol disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Peñarol ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Peñarol foi vice-líder do Grupo H e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Peñarol por 1 a 0.

Racing x Peñarol: prováveis escalações

Racing: Arias; Di Cesare, Sosa, Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Vergara, Martinez. Técnico: Gustavo Costas.

Peñarol: Cortes; Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Trindade, Sosa, Remedi; Cabrera, Silvera, Leo Fernández. Técnico: Diego Aguirre.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Peñarol

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 21h30