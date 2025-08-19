Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.08.25 20h30 Peñarol venceu a partida de ida contra Racing Club por 1 a 0 (X/ @Libertadores) Racing Club x Peñarol disputam hoje, terça-feira (19/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x Peñarol ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Peñarol foi vice-líder do Grupo H e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Peñarol por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Racing x Peñarol: prováveis escalações Racing: Arias; Di Cesare, Sosa, Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Vergara, Martinez. Técnico: Gustavo Costas. Peñarol: Cortes; Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Trindade, Sosa, Remedi; Cabrera, Silvera, Leo Fernández. Técnico: Diego Aguirre. FICHA TÉCNICA Racing Club x Peñarol Copa Libertadores da América Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América Racing Club Peñarol jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12