Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Fortaleza x São Paulo disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 26° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão e acumula 16 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 50 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Cruzeiro ocupa a 3° posição com 15 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 39 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações

Fortaleza: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

São Paulo: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Matheus Henrique (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 20h30