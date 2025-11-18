Suécia x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelas eliminatórias da Copa

Suécia x Eslovênia disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), na Strawberry Arena, em Solna, Suécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suécia x Eslovênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Suécia está na lanterna do Grupo B das eliminatórias europeias, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 3 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já a Eslovênia está na vice-lanterna do mesmo grupo, também não obteve vitórias e acumula apenas 3 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 7 gols sofridos.

Suécia e Eslovênia empataram por 2 a 2 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Suécia x Eslovênia: prováveis escalações

Suécia: Johansson; Gudmundsson, Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson, Forsberg, Ayari, Elanga; Nygren, Isak.

Eslovênia: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Karnicnik, Petrovic, Elsnik, Janza; Verbic; Gradisar, Vipotnik.

FICHA TÉCNICA

Suécia x Eslovênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Strawberry Arena, em Solna, Suécia

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45