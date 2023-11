Felipe Diogo, atacante do São Bernardo, é assassinado em Ribeirão Preto

Felipe Diogo, atacante de 21 anos do São Bernardo, foi morto a tiros enquanto passava as férias em Ribeirão Preto (SP). O atleta estava na cidade natal e foi atingido com pelo menos dez tiros na rua Tabatinga, localizada no bairro Jardim Jandaia, na noite de ontem (31).

O jogador foi socorrido e chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Simioni, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Felipe foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil segue investigando o caso para descobrir o autor do crime e a motivação.

No Instagram, o São Bernardo publicou uma nota de pesar e desejou solidariedade à família do atacante. "O São Bernardo Futebol Clube lamenta com imenso pesar a notícia do falecimento do nosso atleta Felipe Diogo Bernardes Ferreira (Felipe Diogo). Que Deus conforte o coração da sua família neste momento de profunda dor", disse.

Carreira

Felipe Diogo foi revelado pelo Comercial e fez passagens pelo Cruzeiro, Botafogo-SP, Avaí, até chegar ao São Bernardo. No time atualmente comandado por Márcio Zanardi, o atleta de 21 anos jogou no sub-20 e passou para a equipe principal no ano passado.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)