Protesto fecha trecho da BR-316 pedindo justiça pela morte do ex-jogador ‘Caça Rato’

Familiares e amigos de Davi da Silva Pereira, que era conhecido como "Caça Rato" e foi morto a tiros na tarde do último dia 12 de outubro, fecharam a rodovia BR-316 na tarde desta sexta-feira (20), exigindo celeridade nas investigações do assassinato de Davi. A manifestação ocorre à altura do km 5 da rodovia, no sentido Belém-Marituba.

Com cartazes e sob palavras de ordem, um grupo de pessoas pede justiça pela morte do ex -jogador. Os manifestantes atearam fogo em diversos objetos como pneus, pedaços de madeira e outros objetos, bloqueando o trecho. Equipes da Polícia Militar estão no local. Um grupo com mais de 10 pessoas estão no local.