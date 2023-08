Jogador de futebol é devorado por crocodilo que nadava em rio; vídeo

Uma tragédia abalou a Costa Rica, quando um jogador de futebol da região perdeu a vida em um terrível ataque de crocodilo enquanto dava um mergulho em um rio local. Jesús López Ortiz, conhecido como Chucho, foi dilacerado pelo animal após saltar de uma ponte sobre o rio Cañas, em Santa Cruz. Seu amigo e primo tentaram impedir a atitude do rapaz, mas a fatalidade aconteceu.

De acordo com informações, o jovem, de 29 anos, entrou na água pela manhã do último sábado, aparentemente sob efeito do álcool, após ter se exercitado com seu amigo. Ele era parte do time Deportivo Río Cañas e estava competindo na Copa Carrilo, um torneio local.

Imagens chocantes mostram a luta desesperada do jogador enquanto o réptil o arrastava pelas águas do rio. Moradores da região tentaram ajudar, batendo no animal com paus para tentar soltar o corpo do homem. O corpo do atleta só foi recuperado seis horas após o ataque, quando o crocodilo foi morto a tiros por policiais.

VEJA IMAGENS

Homenagens

'Chucho' era muito querido na comunidade em que morava e recebeu homenagens de família e amigos. (Reprodução/Twitter)

Jesús era uma figura importante no Deportivo Río Cañas e vestia a camisa 10 do time. Sua morte deixou a equipe e toda a comunidade de luto. O clube e seu técnico, Luis Carlos Montes, estão organizando arrecadações para ajudar a família com as despesas do funeral.

“Amigos, com profunda dor, tornamos público o falecimento do nosso jogador Jesús Alberto López Ortiz. Descanse em paz, Chucho. Nós nos unimos à dor de toda a sua família. Você sempre viverá em nossos corações. Voe alto, amigo", publicou o time nas redes sociais.

O treinador descreveu Jesús como uma pessoa humilde, prestativa, educada e tranquila. Seu talento como jogador era reconhecido por todos. Porém, a história de tragédias na família de Jesús é ainda mais dolorosa, já que sua prima também foi atacada e morta por um crocodilo no mesmo rio há 15 anos.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)