Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League

Everton x West Ham disputam hoje, segunda-feira (29/09), pela 6° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Everton x West Ham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Everton é o 12° colocado da Premier League com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o West Ham está na vice-lanterna e soma um total de 1 vitória, 4 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Everton x West Ham: prováveis escalações

Everton: Mark Travers, Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Seamus Coleman, James Garner, Tim Iroegbunam, Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Dwight McNeil, Thierno Barry. Técnico: David Moyes.

West Ham: Alphonse Aréola, Kyle Walker-Peters, Kostas Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Diouf, Mateus Fernandes, James Ward-Prowse, Jarrod Bowen, Lucas Paquetá, Crys Summerville, Callum Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

FICHA TÉCNICA

Everton x West Ham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 16h