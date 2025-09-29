Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 29.09.25 15h00 O Everton já soma 4 pontos a mais que o West Ham na Premier League (X/ @Everton) Everton x West Ham disputam hoje, segunda-feira (29/09), pela 6° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Everton x West Ham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Everton é o 12° colocado da Premier League com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o West Ham está na vice-lanterna e soma um total de 1 vitória, 4 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Genoa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano Genoa e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Everton x West Ham: prováveis escalações Everton: Mark Travers, Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Seamus Coleman, James Garner, Tim Iroegbunam, Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Dwight McNeil, Thierno Barry. Técnico: David Moyes. West Ham: Alphonse Aréola, Kyle Walker-Peters, Kostas Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Diouf, Mateus Fernandes, James Ward-Prowse, Jarrod Bowen, Lucas Paquetá, Crys Summerville, Callum Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo. FICHA TÉCNICA Everton x West Ham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave West Ham Premier League Everton jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Inglês Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Português Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal Arouca e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Amazonas e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04