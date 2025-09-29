Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga

Valencia x Oviedo disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 7° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Valencia x Real Oviedo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Oviedo está na vice-lanterna de La Liga e soma um total de 1 vitória, 5 derrotas, 2 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Valencia ocupa a 12° posição e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 10 gols sofridos.

Valencia x Oviedo: prováveis escalações

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Rioja, Santamaría, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro, Danjuma.

Oviedo: Escandell; Ahijado, David Carmo, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Dendoncker; Haissem Hassan, Luka Ilić, Ilyas Chaira; Salomón Rondón.

FICHA TÉCNICA

Valencia x Real Oviedo

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha

Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 16h