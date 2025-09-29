Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (29/09), incluem partidas pelas Série A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino e outras competições internacionais.

Às 16h, o West Ham jogará contra o Everton pela Premier League. Já às 20h, o São Paulo enfrentará o Ceará pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Barracas Central x Belgrano - 15h30 - AFA Play Vélez Sarsfield x Tucumán - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

São Paulo x Ceará - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

América-MG x Volta Redonda - 19h - Disney+ Avaí x Coritiba - 19h30 - Disney+ Amazonas x Chapecoense - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Valencia x Real Oviedo - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Everton x West Ham - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Parma x Torino - 13h30 - Disney+ Genoa x Lazio - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Arouca x Porto - 16h - Disney+

