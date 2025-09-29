Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h, São Paulo e Ceará jogarão pelo Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (29/09), incluem partidas pelas Série A e B do Campeonato BrasileiroCampeonato InglêsCampeonato Argentino e outras competições internacionais.

Às 16h, o West Ham jogará contra o Everton pela Premier League. Já às 20h, o São Paulo enfrentará o Ceará pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino 

  1. Barracas Central x Belgrano - 15h30 - AFA Play
  2. Vélez Sarsfield x Tucumán - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. São Paulo x Ceará - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. América-MG x Volta Redonda - 19h - Disney+
  2. Avaí x Coritiba - 19h30 - Disney+
  3. Amazonas x Chapecoense - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Valencia x Real Oviedo - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Everton x West Ham - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Parma x Torino - 13h30 - Disney+
  2. Genoa x Lazio - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Arouca x Porto - 16h - Disney+

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Ceará; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Everton e West Ham; veja o horário

O jogo entre Everton x West Ham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Genoa e Lazio; veja o horário

O jogo entre Genoa x Lazio terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Arouca e Porto; veja o horário

O jogo entre Arouca x Porto terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano
  2. 16h - Everton x West Ham - Premier League

SporTV

  1. 20h - São Paulo x Ceará - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 13h30 - Parma x Torino - Campeonato Italiano
  2. 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano
  3. 16h - Everton x West Ham - Premier League
  4. 16h - Arouca x Porto - Campeonato Português
  5. 16h - Valencia x Real Oviedo - La Liga
  6. 19h - América-MG x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  7. 19h30 - Avaí x Coritiba - Série B do Brasileirão
  8. 21h30 - Amazonas x Chapecoense - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

27.09.25 7h00

Série A argentina

Córdoba x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Argentino

Central Córdoba e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

26.09.25 20h15

Série A argentina

Platense x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) pelo Argentino

Platense e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

26.09.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

FALA, TREINADOR!

Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo

Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo

28.09.25 21h55

AINDA DÁ

'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

28.09.25 20h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda