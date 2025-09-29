Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 29.09.25 7h00 Às 20h, São Paulo e Ceará jogarão pelo Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (29/09), incluem partidas pelas Série A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino e outras competições internacionais. Às 16h, o West Ham jogará contra o Everton pela Premier League. Já às 20h, o São Paulo enfrentará o Ceará pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Barracas Central x Belgrano - 15h30 - AFA Play Vélez Sarsfield x Tucumán - 20h - AFA Play Campeonato Brasileiro - Brasileirão São Paulo x Ceará - 20h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Volta Redonda - 19h - Disney+ Avaí x Coritiba - 19h30 - Disney+ Amazonas x Chapecoense - 21h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Valencia x Real Oviedo - 16h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Everton x West Ham - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Parma x Torino - 13h30 - Disney+ Genoa x Lazio - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Arouca x Porto - 16h - Disney+ Onde assistir ao jogo de São Paulo e Ceará; veja o horário O jogo entre São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Everton e West Ham; veja o horário O jogo entre Everton x West Ham terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Genoa e Lazio; veja o horário O jogo entre Genoa x Lazio terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Arouca e Porto; veja o horário O jogo entre Arouca x Porto terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano 16h - Everton x West Ham - Premier League SporTV 20h - São Paulo x Ceará - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 13h30 - Parma x Torino - Campeonato Italiano 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano 16h - Everton x West Ham - Premier League 16h - Arouca x Porto - Campeonato Português 16h - Valencia x Real Oviedo - La Liga 19h - América-MG x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 19h30 - Avaí x Coritiba - Série B do Brasileirão 21h30 - Amazonas x Chapecoense - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 