Genoa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano Genoa e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 29.09.25 14h45 Lazio soma apenas 1 ponto a mais que Genoa no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio) Genoa x Lazio disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Genoa x Lazio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lazio está em 14° lugar no Campeonato Italiano e soma um total de 1 vitória, 3 empates, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Já Genoa ocupa a 17° posição da competição e acumula apenas 2 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Al Duhail x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al Duhail e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Genoa x Lazio: prováveis escalações Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos. FICHA TÉCNICA Genoa x Lazio Campeonato Italiano Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 15h45