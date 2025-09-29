Genoa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano

Genoa x Lazio disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Genoa x Lazio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio está em 14° lugar no Campeonato Italiano e soma um total de 1 vitória, 3 empates, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Genoa ocupa a 17° posição da competição e acumula apenas 2 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 4 gols sofridos.

Genoa x Lazio: prováveis escalações

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos.

FICHA TÉCNICA

Genoa x Lazio

Campeonato Italiano

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália

Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 15h45