Al Duhail x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/09) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Duhail x Al Ahli disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 2° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo ocorre às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Duhail x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Liga dos Campeões da AFC, Al Duhail perdeu para Al Hilal por 2 a 1 e Al Ahli venceu o Nasaf Qarshi por 4 a 2.

VEJA MAIS

Al Duhail x Al Ahli: prováveis escalações

Al Duhail: Zakaria; Sabali, Al Rawi, Castelleto, Aymen, Ahmed; Bourigeaud, Boudiaf, Alberto; Piatek, Boulbina.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Aljohani, Kessie; Mahrez, Millot, al Buraikan; Toney.

FICHA TÉCNICA

Al Duhail x Al Ahli

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, Catar

Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 15h15