Al Duhail x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al Duhail e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 29.09.25 14h15 Al Ahli estreou na Champions League da AFC com uma vitória de 4 a 2 sobre o Nasaf Qarshi (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Duhail x Al Ahli disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 2° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo ocorre às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Duhail x Al Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira rodada da Liga dos Campeões da AFC, Al Duhail perdeu para Al Hilal por 2 a 1 e Al Ahli venceu o Nasaf Qarshi por 4 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Al Duhail x Al Ahli: prováveis escalações Al Duhail: Zakaria; Sabali, Al Rawi, Castelleto, Aymen, Ahmed; Bourigeaud, Boudiaf, Alberto; Piatek, Boulbina. Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Aljohani, Kessie; Mahrez, Millot, al Buraikan; Toney. FICHA TÉCNICA Al Duhail x Al Ahli Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, Catar Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 15h15