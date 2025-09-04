Eslováquia x Alemanha: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa Eslováquia e Alemanha jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 14h45 Em seus últimos jogos, a Alemanha perdeu para Portugal e França (X/ Philipp Reinhard/ @DFB_Team) Eslováquia x Alemanha disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eslováquia x Alemanha ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As equipes do Grupo A ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Em seus últimos jogos, a Eslováquia venceu a Estônia por 1 a 0, empatou sem gols com a Eslovênia, perdeu para essa mesma equipe por 1 a 0, foi goleada pela Grécia por 4 a 1 e perdeu para Israel por 1 a 0. Já a Alemanha passou por um empate de 1 a 1 com a Hungria, uma vitória de 2 a 1 sobre a Itália, um empate de 3 a 3 com essa mesma equipe, uma derrota de 2 a 1 para Portugal e outra de 2 a 0 para a França. Eslováquia x Alemanha: prováveis escalações Eslováquia: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah e Raum (Mittelstädt); Pascal Groß, Goretzka e Wirtz; Gnabry, Nick Woltemade e Füllkrug. Técnico: Julian Nagelsmann. Alemanha: Martin Dúbravka; Ivan Mesík, Denis Vavro, Milan Škriniar e Dávid Hancko; Patrik Hrošovský e Ondrej Duda; Stanislav Lobotka, Ivan Schranz (Matúš Bero) e László Bénes; Ľubomír Tupta. Técnico: Francesco Calzona. FICHA TÉCNICA Eslováquia x Alemanha Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 15h45 