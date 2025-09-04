Holanda x Polônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa

Holanda x Polônia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Países Baixos x Polônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo, a Holanda goleou Malta por 8 a 0 e venceu a Finlândia por 2 a 0.

Já a Polônia passou por uma vitória de 1 a 0 sobre a Lituânia, outra de 2 a 0 contra Malta e uma derrota de 2 a 1 para a Finlândia.

Holanda x Polônia: prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Dumfries, Virgil van Dijk, De Ligt e Timber; Frenkie de Jong, Schouten e Koopmeiners; Gakpo, Depay e Simons. Técnico: Ronald Koeman.

Polônia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Zieliński e Slisz; Moder, Frankowski e Zalewski; Lewandowski e Piate (Buksa). Técnico: Jan Urban.

FICHA TÉCNICA

Países Baixos x Polônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 15h45