Holanda x Polônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa Holanda e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 14h45 Na última rodada, a Holanda goleou Malta por 8 a 0 (X/ @OnsOranje) Holanda x Polônia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Países Baixos x Polônia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo, a Holanda goleou Malta por 8 a 0 e venceu a Finlândia por 2 a 0. Já a Polônia passou por uma vitória de 1 a 0 sobre a Lituânia, outra de 2 a 0 contra Malta e uma derrota de 2 a 1 para a Finlândia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Holanda x Polônia: prováveis escalações Holanda: Bart Verbruggen; Dumfries, Virgil van Dijk, De Ligt e Timber; Frenkie de Jong, Schouten e Koopmeiners; Gakpo, Depay e Simons. Técnico: Ronald Koeman. Polônia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Zieliński e Slisz; Moder, Frankowski e Zalewski; Lewandowski e Piate (Buksa). Técnico: Jan Urban. FICHA TÉCNICA Países Baixos x Polônia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Holanda Países Baixos Polônia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Botsuana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Camarões x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Camarões e Suazilândia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Mali x Comores: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Mali e Comores jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e horário do jogo 04.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53