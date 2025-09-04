Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Holanda x Polônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa

Holanda e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, a Holanda goleou Malta por 8 a 0 (X/ @OnsOranje)

Holanda x Polônia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Países Baixos x Polônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo, a Holanda goleou Malta por 8 a 0 e venceu a Finlândia por 2 a 0.

Já a Polônia passou por uma vitória de 1 a 0 sobre a Lituânia, outra de 2 a 0 contra Malta e uma derrota de 2 a 1 para a Finlândia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

Holanda x Polônia: prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Dumfries, Virgil van Dijk, De Ligt e Timber; Frenkie de Jong, Schouten e Koopmeiners; Gakpo, Depay e Simons. Técnico: Ronald Koeman.

Polônia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Zieliński e Slisz; Moder, Frankowski e Zalewski; Lewandowski e Piate (Buksa). Técnico: Jan Urban.

FICHA TÉCNICA
Países Baixos x Polônia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Holanda

Países Baixos

Polônia

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Argélia x Botsuana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa

Argélia e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Tunísia x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa

Tunísia e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Camarões x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Camarões e Suazilândia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Mali x Comores: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Mali e Comores jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e horário do jogo

04.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Futebol

Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B

Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato

04.09.25 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda