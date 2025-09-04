Bulgária x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa

Bulgária x Espanha disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bulgária x Espanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo E ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Bulgária empatou com Belarus por 1 a 1, perdeu duas vezes de 2 a 1 para a Irlanda, empatou com o Chipre por 2 a 2 e foi goleada pela Grécia por 4 a 0.

Já a Espanha venceu a Suíça por 3 a 2, empatou com Holanda por 2 a 2, venceu essa mesma equipe nos pênaltis após empate de 3 a 3, venceu a França por 5 a 4 e perdeu para Portugal nos pênaltis após empate de 2 a 2.

Bulgária x Espanha: prováveis escalações

Bulgária: Vutsov; Minkov, Petrov, Nedyalkov, Nurnberger; Petkov, Milanov, Gruev, Kraev; Despodov, Kolev.

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Rodri (Zubimendi), Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Nico Williams, Oyarzabal.

FICHA TÉCNICA

Bulgária x Espanha

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 15h45