Santos perde do Vitoria e se complica na luta contra o rebaixamento no Brasileirão Estadão Conteúdo 20.10.25 23h52 O Santos perdeu para o Vitória, por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se complicou na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, as duas equipes somam 31 pontos cada e os santistas ficam fora do Z-4, em 16º lugar, por ter uma vitória a mais (8 a 7). Na próxima rodada, no fim de semana, o Santos viaja para enfrentar o Botafogo, no Rio, enquanto o Vitória vai receber o Corinthians, no Barradão, em Salvador. O Santos começou pressionando e levou perigo logo no primeiro ataque. Lautaro Díaz cai na área e o árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou pênalti, mas voltou atrás após intervenção do VAR. O domínio santista permaneceu com mais de 70% de posse de bola, mas o goleiro Lucas Arcanjo só foi exigido aos 13 minutos, após finalização rasteira de Guilherme. Aos 16, Zé Rafael arriscou, mas pegou mal na bola. Aos poucos o ritmo do Santos foi diminuindo, enquanto o Vitória conseguiu se posicionar melhor na defesa e preencher os espaços anteriormente usados pelos jogadores alvinegros. O time baiano produziu seu primeiro momento ofensivo aos 22 minutos, com Aitor, mas o chute saiu prensado por Igor Vinícius. No minuto seguinte, o uruguaio Renzo López cabeceou para fora. Lautaro Diaz foi o atacante mais acionado no setor ofensivo do Santos, mas a defesa do Vitória conseguiu neutralizar as jogadas. Mesmo tímido, o Vitória começou na parte final da primeiro tempo a se arriscar nos contra-ataques. Aos 33 minutos, Renzo López falhou ao dominar a bola. Aos 34, o VAR voltou a ser acionado, após Brazão se chocar com Renzo López. Desta vez, Rafael Klein apontou pênalti, que Matheuzinho cobrou para abrir o placar, aos 40 minutos. A desvantagem no placar fez o Santos ir ao ataque. Lucas Arcanjo mandou para fora uma finalização esquisita de Escobar, enquanto William Arão cabeceou com perigo, após escanteio cobrado por Barreal. O desespero do Santos no ataque abriu a oportunidade do Vitória buscar os contra-ataques e a equipe baiana só não aumentou a vantagem aos 48 minutos porque Brazão fez bela defesa em chute de Baralhas. Como era esperado, o Santos voltou para a etapa final no ataque. O problema é que faltou talento e inspiração para os comandados de Vojvoda, que não conseguiam superar o bloqueio baiano. Apesar de toda a pressão, a melhor oportunidade surgiu apenas aos 14 minutos, com Barreal, mas o chute foi para fora. A torcida presente na Vila Belmiro pede e entrada de Robinho Jr, que está no banco de reservas. Vojvoda ouviu a torcida e colocou o jovem jogador no lugar de Barreal, aos 23 minutos. Victor Hugo também substituiu Willian Arão. O Santos 'aluga' meio campo e se posiciona perto da área do Vitória. Souza, Guilherme, Lucas Braga não tiveram sucesso, enquanto o Vitória se mostrou 'vivo' nos contra-ataques, a ponto de Livas Braga, aos 40 minutos, acertar a trave de Brazão. O Santos ficou com a bola até o final. Rollheiser chutou de longe e Lucas Arcanjo fez bonita defesa. , mas não teve competência para buscar os importantes três pontos. A equipe do Vitória festejou como se fosse a conquista de um título. Pela primeira vez venceu o Santos no estado de São Paulo e conquistou os primeiros três pontos de fora de casa neste Brasileiro. FICHA TÉCNICA SANTOS 0 X 1 VITÓRIA SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael (Gabriel Bontempo), Barreal (Robinho Jr) e Rollheiser; Guiherme (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Neris), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas (Willian Oliveira) e Ronald Lopes; Matheuzinho (Lucas Braga), Aitor Cantalapiedra (Osvaldo) e Renzo López. Técnico: Jair Ventura. GOL - Matheuzinho aos 40 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Edu, Escobar, Renzo Lopez, Cáceres, Willian Oliveiram Zé Rafael. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). RENDA - R$ 611.353,00. PÚBLICO - 11.775 torcedores. LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP). 