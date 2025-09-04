Luxemburgo x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04) pelas eliminatórias da Copa Luxemburgo e Irlanda do Norte jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 14h45 Luxemburgo e Irlanda do Norte empataram por 2 a 2 na última rodada da fase de grupos da Nations League, realizada no dia 18 de novembro de 2024 (Facebook/ @northernirelandnationalteam) Luxemburgo x Irlanda do Norte disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Luxemburgo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Luxemburgo x Irlanda do Norte ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As equipes do Grupo A ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Em seus últimos jogos, a Irlanda do Norte empatou com Luxemburgo por 2 a 2, com a Suíça por 1 a 1, perdeu para a Suécia por 5 a 1, foi superado pela Dinamarca por 2 a 1 e venceu a Islândia por 1 a 0. Além de seu empate com a Irlanda do Norte na última rodada da Liga das Nações, Luxemburgo venceu a Suécia por 1 a 0, perdeu para a Suíça por 3 a 1, foi superada pela Eslovênia por 1 a 0 e empatou sem gols com a Irlanda. Luxemburgo x Irlanda do Norte: prováveis escalações Luxemburgo: Moris; Dzogovic, Korac, Carlson, Jans; Bohnert, Barreiro, Moreira, V. Thill; Sanches, Sinani. Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Saville; Galbraith, Price; D. Charles. FICHA TÉCNICA Luxemburgo x Irlanda do Norte Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Nacional de Luxemburgo Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 15h45 