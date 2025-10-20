Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão

Juventude x RB Bragantino disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude é o vice-lanterna da Série B e acumula um total de 6 vitórias, 5 empates, 17 derrotas, 22 gols marcados e 53 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato.

Já o Red Bull Bragantino ocupa a 10° posição com 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 34 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Juventude x RB Bragantino: prováveis escalações

Juventude: Gastón Guruceaga; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari (Ênio) e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Thiago Borbas (Eduardo Sasha). Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h