Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 20.10.25 18h00 RB Bragantino soma 13 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) Juventude x RB Bragantino disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Juventude é o vice-lanterna da Série B e acumula um total de 6 vitórias, 5 empates, 17 derrotas, 22 gols marcados e 53 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato. Já o Red Bull Bragantino ocupa a 10° posição com 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 34 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventude x RB Bragantino: prováveis escalações Juventude: Gastón Guruceaga; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari (Ênio) e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini. Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Thiago Borbas (Eduardo Sasha). Técnico: Fernando Seabra. FICHA TÉCNICA Juventude x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h