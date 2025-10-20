Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino

Tigre x Barracas Central disputam hoje, segunda-feira (20/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Barracas Central ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tigre é o 10° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e acumula 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da segunda fase.

Já o Barracas Central ocupa a 9° posição do mesmo grupo com 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrotas.

Tigre x Barracas Central: prováveis escalações

Tigre: Sem informações. Técnico: Diego Dabove.

Barracas: Sem informações. Técnico: Rubén Darío Insua.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Barracas Central

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h