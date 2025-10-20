Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino Tigre e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 20.10.25 18h00 Tigre e Barracas Central somam a mesma quantidade de pontos, vitórias e empates no Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @barracascentral) Tigre x Barracas Central disputam hoje, segunda-feira (20/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tigre x Barracas Central ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Tigre é o 10° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e acumula 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da segunda fase. Já o Barracas Central ocupa a 9° posição do mesmo grupo com 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Tigre x Barracas Central: prováveis escalações Tigre: Sem informações. Técnico: Diego Dabove. Barracas: Sem informações. Técnico: Rubén Darío Insua. FICHA TÉCNICA Tigre x Barracas Central Campeonato Argentino Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Barracas Central Tigre jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h00 Série A argentina Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino Tigre e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 20.10.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Instituto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Argentino Deportivo Riestra e Instituto jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 20.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28