Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (20/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Série A italiana, Premier League e La Liga.

Às 19h30, o Vasco jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Vitória pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Tigre x Barracas Central - 19h - AFA Play Deportivo Riestra x Instituto - 19h - AFA Play Tucumán x San Lorenzo - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

Juventude x Bragantino - 19h - Premiere Vasco x Fluminense - 19h30 - Premiere Santos x Vitória - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Paysandu - 19h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Alavés x Valencia - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

West Ham x Brentford - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Udinese - 15h45 - Disney+

O jogo entre Vasco x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30.

O jogo entre Santos x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

O jogo entre West Ham x Brentford terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

O jogo entre Juventude x Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

16h - West Ham x Brentford - Premier League 19h30 - Ferroviária x Paysandu - Série B do Brasileirão

SporTV

21h30 - Santos x Vitória - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

15h45 - Cremonese x Udinese - Campeonato Italiano 16h - Alavés x Valencia - La Liga 16h - West Ham x Brentford - Premier League 19h30 - Ferroviária x Paysandu - Série B do Brasileirão

Premiere

19h - Juventude x Bragantino - Brasileirão 19h30 - Vasco x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Santos x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.