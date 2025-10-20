Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 20.10.25 7h00 Às 19h30, o Fluminense enfrentará o Vasco pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (20/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Série A italiana, Premier League e La Liga. Às 19h30, o Vasco jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Vitória pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Tigre x Barracas Central - 19h - AFA Play Deportivo Riestra x Instituto - 19h - AFA Play Tucumán x San Lorenzo - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Juventude x Bragantino - 19h - Premiere Vasco x Fluminense - 19h30 - Premiere Santos x Vitória - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Paysandu - 19h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Alavés x Valencia - 16h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League West Ham x Brentford - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Cremonese x Udinese - 15h45 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Vasco e Fluminense; veja o horário O jogo entre Vasco x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Santos e Vitória; veja o horário O jogo entre Santos x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de West Ham e Brentford; veja o horário O jogo entre West Ham x Brentford terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Juventude e Bragantino; veja o horário O jogo entre Juventude x Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h - West Ham x Brentford - Premier League 19h30 - Ferroviária x Paysandu - Série B do Brasileirão SporTV 21h30 - Santos x Vitória - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Cremonese x Udinese - Campeonato Italiano 16h - Alavés x Valencia - La Liga 16h - West Ham x Brentford - Premier League 19h30 - Ferroviária x Paysandu - Série B do Brasileirão Premiere 19h - Juventude x Bragantino - Brasileirão 19h30 - Vasco x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Santos x Vitória - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 