Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h30, o Fluminense enfrentará o Vasco pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (20/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Série A italiana, Premier League e La Liga.

Às 19h30, o Vasco jogará contra o Fluminense pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Vitória pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Tigre x Barracas Central - 19h - AFA Play
  2. Deportivo Riestra x Instituto - 19h - AFA Play
  3. Tucumán x San Lorenzo - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Juventude x Bragantino - 19h - Premiere
  2. Vasco x Fluminense - 19h30 - Premiere
  3. Santos x Vitória - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Ferroviária x Paysandu - 19h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Valencia - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. West Ham x Brentford - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cremonese x Udinese - 15h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Vasco e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Vasco x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Vitória; veja o horário

O jogo entre Santos x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Brentford; veja o horário

O jogo entre West Ham x Brentford terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Juventude e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Juventude x Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 16h - West Ham x Brentford - Premier League
  2. 19h30 - Ferroviária x Paysandu - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 21h30 - Santos x Vitória - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Cremonese x Udinese - Campeonato Italiano
  2. 16h - Alavés x Valencia - La Liga
  3. 16h - West Ham x Brentford - Premier League
  4. 19h30 - Ferroviária x Paysandu - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h - Juventude x Bragantino - Brasileirão
  2. 19h30 - Vasco x Fluminense - Brasileirão
  3. 21h30 - Santos x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

20.10.25 7h00

Futebol

Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil

Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores

19.10.25 10h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (19/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

19.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/10) pelo Brasileirão

Corinthians e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

18.10.25 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B

Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição

18.10.25 22h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

20.10.25 7h00

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda