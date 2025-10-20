Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão

Vasco da Gama x Fluminense disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense é o 7° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Vasco da Gama ocupa a 9° posição com 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 44 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Vasco x Fluminense: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h30