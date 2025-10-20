Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 20.10.25 18h30 O Fluminense soma 5 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Vasco da Gama x Fluminense disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense é o 7° colocado do Brasileirão e acumula 12 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vasco da Gama ocupa a 9° posição com 10 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 44 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vasco x Fluminense: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Zubeldía. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Fluminense Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vasco da Gama Fluminense jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 20h00 Campeonato Brasileiro Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h00 Série A argentina Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino Tigre e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 20.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28