Mano Menezes fecha com seleção peruana visando classificação para Copa de 2030, diz jornal

Estadão Conteúdo

Mano Menezes será técnico da seleção peruana. O brasileiro de 63 anos fecha com a federação do Peru quase dois meses após deixar o Grêmio. O anúncio oficial vai ocorrer nesta quinta-feira.

O plano da Federação Peruana é contar com Mano já visando o próximo ciclo, com objetivo de classificar para o Mundial de 2030. A informação foi antecipada pelo jornalista Enrique de la Rosa e reiterada pelo jornal Libero, do Peru.

Mano vai ocupar o lugar deixado por pelo argentino Óscar Ibañez, efetivado em fevereiro de 2025, com expectativa de brigar pela vaga na Copa do Mundo de 2026.

Não deu certo. O Peru terminou as Eliminatórias Sul-Americanas em nono (vice-lanterna), oito pontos atrás da Bolívia, que foi para a repescagem mundial. Além de Ibañez, os peruanos tiveram outros dois treinadores na disputa por uma vaga na Copa: Jorge Fossati e Juan Reynoso.

Este será o segundo trabalho de Mano Menezes em uma seleção. O primeiro foi no Brasil, entre 2010 e 2012, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres-2012.

Além do Grêmio, os trabalhos mais recentes do técnico foram em Fluminense, Corinthians e Internacional.

Esportes
.
