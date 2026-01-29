Mano Menezes fecha com seleção peruana visando classificação para Copa de 2030, diz jornal Estadão Conteúdo 29.01.26 0h57 Mano Menezes será técnico da seleção peruana. O brasileiro de 63 anos fecha com a federação do Peru quase dois meses após deixar o Grêmio. O anúncio oficial vai ocorrer nesta quinta-feira. O plano da Federação Peruana é contar com Mano já visando o próximo ciclo, com objetivo de classificar para o Mundial de 2030. A informação foi antecipada pelo jornalista Enrique de la Rosa e reiterada pelo jornal Libero, do Peru. Mano vai ocupar o lugar deixado por pelo argentino Óscar Ibañez, efetivado em fevereiro de 2025, com expectativa de brigar pela vaga na Copa do Mundo de 2026. Não deu certo. O Peru terminou as Eliminatórias Sul-Americanas em nono (vice-lanterna), oito pontos atrás da Bolívia, que foi para a repescagem mundial. Além de Ibañez, os peruanos tiveram outros dois treinadores na disputa por uma vaga na Copa: Jorge Fossati e Juan Reynoso. Este será o segundo trabalho de Mano Menezes em uma seleção. O primeiro foi no Brasil, entre 2010 e 2012, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres-2012. Além do Grêmio, os trabalhos mais recentes do técnico foram em Fluminense, Corinthians e Internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Peru Mano Menezes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026 Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra 28.01.26 21h49 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 Mano Menezes fecha com seleção peruana visando classificação para Copa de 2030, diz jornal 29.01.26 0h57 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41