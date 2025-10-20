Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 20.10.25 20h00 Santos soma 3 pontos a mais que Vitória no Brasileirão (Victor Ferreira/ EC Vitória) Santos x Vitória disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Vitória ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Santos é o 16° colocado do Brasileirão com 8 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 39 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Vitória ocupa a 17° posição e acumula 6 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 26 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Santos x Vitória: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA Santos x Vitória Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos FC vitória-ba jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 20h00 Campeonato Brasileiro Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h00 Série A argentina Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino Tigre e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 20.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28