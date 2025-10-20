Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão

Santos x Vitória disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos é o 16° colocado do Brasileirão com 8 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 39 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já a Vitória ocupa a 17° posição e acumula 6 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 26 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Santos x Vitória: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Santos x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 21h30