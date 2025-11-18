Escócia x Dinamarca: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (18/11) pelas eliminatórias da Copa

Escócia x Dinamarca disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 16h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Escócia x Dinamarca ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Dinamarca lidera invicta o Grupo C das eliminatórias e soma 3 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Escócia é vice-líder do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Escócia e Dinamarca empataram sem gols durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Escócia x Dinamarca: prováveis escalações

Escócia: Gordon; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; McLean e McGinn; Christie, McTominay e Doak; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard e Dorgu; Isaksen, Hojberg, Norgaard e Damsgaard; Eriksen; Wind. Técnico: Brian Riemer.

FICHA TÉCNICA

Escócia x Dinamarca

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Hampden Park, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45