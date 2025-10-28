Eintracht x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pela Copa da Alemanha Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 28.10.25 13h30 O Borussia soma 4 pontos a mais que o Eintracht na Bundesliga (X/ @BVB) Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund disputam hoje, terça-feira (28/10), a segunda rodada da Copa da Alemanha. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eintracht x Borussia Dortmund ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Borussia é o 4° colocado da Bundesliga e acumula 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Durante a primeira rodada da Copa Alemã, a equipe venceu o Rot-Weiss Essen por 1 a 0. Já o Eintracht ocupa a 6° posição da Bundesliga com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 21 gols marcados e 18 gols sofridos. Na última rodada da Copa da Alemanha, o time goleou Engers por 5 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (28/10) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Heidenheim x Hamburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28) pela Copa da Alemanha Heidenheim e Hamburgo jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Eintracht Frankfurt x Borussia: prováveis escalações Eintracht: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Götze, Larsson, Brown; Doan, Bahoya; Knauff (ou Burkardt). Técnico: Dino Toppmoller. Borussia: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovač. FICHA TÉCNICA Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Copa da Alemanha Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Copa da Alemanha jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sulamericana Atlético-MG x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Copa Sudamericana Atlético-MG e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 18h00 Copa do Rei da Espanha Toledo x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/10) pela Copa del Rey Toledo e Sevilla jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 28.10.25 16h00 FUTEBOL Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio 28.10.25 15h53 Série A italiana Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano Atalanta e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.10.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 GALÃO DA MASSA Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. 28.10.25 23h39 ESPORTE Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21 Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino 03.02.25 16h33 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32